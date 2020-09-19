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Kozan’da Gaziler Günü törenle kutlandı

ADANA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Adana’nın Kozan ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.Hükümet Konağı bahçesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı önüne Kozan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Kuvai Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şubesi’nin çelenklerinin konulması ile başladı.

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Adana’nın Kozan ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı önüne Kozan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Kuvai Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şubesi’nin çelenklerinin konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu gerçekleştirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından etkinlikler sona erdi.
19 Eylül Gaziler Günü anma törenlerine Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Saygıcak, ilçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Mili Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldılar.

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