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Kozan’da yol kenarlarındaki ağaçlar budanıyor

10.02.2021 08:59 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçları budama çalışmaları devam ediyor.Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan 15 mahallede toplam 2 bin 752 sokakta sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçların budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Adana’nın Kozan ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçları budama çalışmaları devam ediyor.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan 15 mahallede toplam 2 bin 752 sokakta sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçların budama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar, kırsal mahallelerde devam ediyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "İlçe merkezinde bulunan trafikte görüşe engel olan ağaçların budama çalışmalarımız Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından devam ediyor. Şehir merkezinde 2 bin 752 sokakta budak çalışmasını tamamlayan ekiplerimiz çalışmalarını kırsal mahallelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üstündedir" dedi.

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