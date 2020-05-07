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Kozlu köyü taşkın korumu işi tamamlandı

KARS HABERLERİ  | 07.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kağızman’ın Kozlu köyü, taşkınlara karşı daha emniyetli hale getirildi.Kozlu Köyü Taşkın Rusubat Koruma işi tamamlandı.

Kağızman’ın Kozlu köyü, taşkınlara karşı daha emniyetli hale getirildi.
Kozlu Köyü Taşkın Rusubat Koruma işi tamamlandı. Aras Nehri ve Yan Dereler 1. Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolü işi kapsamında yapımı gerçekleştirilen Kağızman Kozlu köyü taşkın koruma ve rusubat kontrolü tesisleri tamamlanarak hizmete girdi.
Söz konusu iş kapmasında Kozlu’da bin metre uzunluğunda dere ıslahı ve yukarı havzadan rusubat taşınımının önlenmesi amacıyla 2 adet tersip bendi yapıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde Kozlu taşkın risklerine karşı daha emniyetli hale getirildi. Ana dereye bağlanan yan derelerde de vatandaşların özel mülkiyetinden dolayı izin verilmesi halinde gerekli çalışmalar yapılacak.

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