KPSS Mihriban sorusu cevabı ne? 2023 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür sınavına Mihriban türküsü sorusu damga vurdu

KPSS Mihriban soru ve cevabı sınavın ardından gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans sınavına katılan adaylar soruların yanıtlarını kontrol etmek için internette araştırma yapıyor. Twitter dahil olmak üzere sosyal medyadan yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, KPSS'de çıkan Mihriban sorusunun cevabı nedir? İşte Mihriban Türküsü ile ilgili detaylar...
Mihriban türküsünü Musa Eroğlu kaleme almıştır.
Mihriban türküsünün sözleri şu şekilde:
"Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban
Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor
Şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötesini arama
Arama
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban"
Mihriban türküsünün hikayesi:
'Mihriban', Abdurrahim Karakoç'un kavuşamadığı sevdiğine hitaben yazılmıştır. Bir başka deyişle Abdurrahim Karakoç 1960 senesinde yaşadığı aşk acısını bu şiiri ile ifade etmiştir.
Mihriban türküsünün hikayesi Abdurrahim Karakoç'un köyünde başlar. Köye düğün için misafirler gelmiştir. Gelen misafirler arasında güzel bir kız vardır ve adı Mihriban'dır. O dönemde genç bir delikanlı olan Karakoç Mihriban'ı görür görmez ona aşık olur ve tanışır.
Mihriban kelime itibariyle merhametli ve şefkatli demektir. Mihriban kelimesinin anlamı tam da Onun sevdiği kızı tarif etmektedir. Kızın adı esasıdna Şehriban'dır. Fakat kızın güzelliği ve iyi kalpliliği nedeniyle Karakoç kıza bu ismi vermiştir. İlerleyen dönemde ikilinin aşkı daha da büyümüştür. Bir sabah Mihriban'ı görmek için köydeki eve giden Karakoç, Mihriban'ın ailesi ile birlikte köyden ayrıldığını öğrenir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.