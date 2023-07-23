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KPSS Mihriban sorusu cevabı ne? 2023 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür sınavına Mihriban türküsü sorusu damga vurdu

23.07.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 sınavının ardından Mihriban sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, Kamu Personeli Seçme Sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür (GY - GK) ile gündemdeki yerini alan soru ve yanıtı hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar arama motorlarında KPSS'de kendilerine yöneltilen soruların cevabını araştırmaya başladı. Peki, KPSS Mihriban sorusu cevabı ne? Mihriban Türküsü'nü kim yazdı, sözleri ne?

KPSS Mihriban soru ve cevabı sınavın ardından gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans sınavına katılan adaylar soruların yanıtlarını kontrol etmek için internette araştırma yapıyor. Twitter dahil olmak üzere sosyal medyadan yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, KPSS'de çıkan Mihriban sorusunun cevabı nedir? İşte Mihriban Türküsü ile ilgili detaylar...

MİHRİBAN TÜRKÜSÜNÜ KİM YAZDI?

Mihriban türküsünü Musa Eroğlu kaleme almıştır.

MİHRİBAN TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

Mihriban türküsünün sözleri şu şekilde:

"Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban

Mihriban

Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü

Görmeyince sezilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü

Görmeyince sezilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor

Şaşıyor

Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor

Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor

Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk deyince ötesini arama

Arama

Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama

Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama

Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban"

MİHRİBAN TÜRKÜSÜ NE ANLATIR?

Mihriban türküsünün hikayesi:

'Mihriban', Abdurrahim Karakoç'un kavuşamadığı sevdiğine hitaben yazılmıştır. Bir başka deyişle Abdurrahim Karakoç 1960 senesinde yaşadığı aşk acısını bu şiiri ile ifade etmiştir.

Mihriban türküsünün hikayesi Abdurrahim Karakoç'un köyünde başlar. Köye düğün için misafirler gelmiştir. Gelen misafirler arasında güzel bir kız vardır ve adı Mihriban'dır. O dönemde genç bir delikanlı olan Karakoç Mihriban'ı görür görmez ona aşık olur ve tanışır.

Mihriban kelime itibariyle merhametli ve şefkatli demektir. Mihriban kelimesinin anlamı tam da Onun sevdiği kızı tarif etmektedir. Kızın adı esasıdna Şehriban'dır. Fakat kızın güzelliği ve iyi kalpliliği nedeniyle Karakoç kıza bu ismi vermiştir. İlerleyen dönemde ikilinin aşkı daha da büyümüştür. Bir sabah Mihriban'ı görmek için köydeki eve giden Karakoç, Mihriban'ın ailesi ile birlikte köyden ayrıldığını öğrenir.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

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