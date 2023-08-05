EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS ÖABT saat kaçta, ne zaman? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç dakika? Sınav ve sonuç tarihi

KPSS ÖABT saat kaçta, ne zaman? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç dakika? Sınav ve sonuç tarihi

05.08.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için araştırmalar hız kazandı. Sınava girecek olan ve devlet kurumlarında çalışmak isteyen milyonlarca aday sınav saatini ve sınavın kaç dakika süreceğini merak ediyor. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta, ne zaman? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç dakika? İşte sınav ve sonuç tarihi...

KPSS 2023 ve KPSS ÖABT soruları gündemdeki yerini aldı. Memur olmak için sınava girecek olan milyonlarca aday, sınav tarihi ve saati ile KPSS ÖABT sınav sonuçlarını araştırıyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da, 2. gün 30 Temmuz'da gerçekleştirildi. İşte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ile ilgili merak edilenler...

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

829x469-kpss-oabt-kac-soru-kac-dakika-2023-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-1-2-oturum-saat-kacta-basliyor-bitiyor-1691126329823

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

thumbs_b_c_dc146f5031ea32ed934dd5aed2424759

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ ALMAYI UNUTMAYIN!

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

kpss-oabt-puan-hesaplama--427_2-41

KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdiBakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
LGS yerleştirme sonuçları ilan edildi!LGS yerleştirme sonuçları ilan edildi!
Anahtar Kelimeler:
KPSS kpss öabt kpss öabt ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.