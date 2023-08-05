KPSS ÖABT saat kaçta, ne zaman? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç dakika? Sınav ve sonuç tarihi

KPSS 2023 ve KPSS ÖABT soruları gündemdeki yerini aldı. Memur olmak için sınava girecek olan milyonlarca aday, sınav tarihi ve saati ile KPSS ÖABT sınav sonuçlarını araştırıyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da, 2. gün 30 Temmuz'da gerçekleştirildi. İşte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ile ilgili merak edilenler...

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ ALMAYI UNUTMAYIN!

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.



