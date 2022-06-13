EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

13.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. KPSS ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınavlara katılım sağlamak isteyen adaylar, 'KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?" sorusunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? İşte 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi.

KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınav başvuruları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS lisans başvurularının ardından şimdi sınava girecek adayların gözleri ön lisans ve ortaöğretim başvurularında. Peki, KPSS ne zaman? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi.

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS lisans başvurularının tamamlanmasının ardından, ön lisans başvuruları için gün sayan adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihleri merak ediyor. 3 Ağustos'ta başlayacak KPSS ön lisans bşavuruları 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ön lisans sınavı ise 2 Ekim tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınav başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. 1 Eylül tarihinde başlayacak olan KPSS ortaöğretim başvuruları, 13 Eylül tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısıSürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.