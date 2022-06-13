KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınav başvuruları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS lisans başvurularının ardından şimdi sınava girecek adayların gözleri ön lisans ve ortaöğretim başvurularında. Peki, KPSS ne zaman? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi.

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS lisans başvurularının tamamlanmasının ardından, ön lisans başvuruları için gün sayan adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihleri merak ediyor. 3 Ağustos'ta başlayacak KPSS ön lisans bşavuruları 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ön lisans sınavı ise 2 Ekim tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınav başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. 1 Eylül tarihinde başlayacak olan KPSS ortaöğretim başvuruları, 13 Eylül tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.

