KPSS SINAV YORUMLARI 2023: KPSS ÖABT soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS sınav soruları nasıldı?

KPSS 2023 sınav yorumları araştırmaları yoğunlaştı. Öğretmen kadroları için KPSS'ye başvuran adayların Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına da (ÖABT) katılmaları gerekiyor. Adayların ÖABT oturumu bugün gerçekleşiyor. Sınavdan sonra KPSS ÖABT sorularının yorumları sorgulanıyor. İşte ÖSYM ile KPSS ÖABT sorularının sosyal medya yorumları...

KPSS ÖABT YORUMLARI

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzeniyor.

KPSS ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başladı. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın soruları hakkında henüz adaylardan yorumlar gelmedi. Sorular hakkında sosyal medyada yorumlar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ DAKİKA?

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan ÖABT KPSS sonuçları ise 25 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.



