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KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 yayımlandı! İşte lisans, ön lisans, ortaöğretim 2022/2 KPSS tercih tarihleri, taban puanları, kontenjan dağılımı

22.12.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS-2022/2 tercihleri geçtiğimiz gün başladı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının girdiği sınavlar sonrası tercih süreci devam ederken boş kontenjanlar, taban puanları ve nitelikli kodlar arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, branş kadro dağılımı nasıl? İşte KPSS tercih kılavuzu, taban puanları, kontenjan dağılımı...

KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 yayımlandı! İşte lisans, ön lisans, ortaöğretim 2022/2 KPSS tercih tarihleri, taban puanları, kontenjan dağılımı

KPSS 2022 / 2 Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen birçok kişi arama motorlarında yerleştirme tarihleri, branş ve kadro dağılımı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, branş kadro dağılımı nasıl? İşte KPSS tercih kılavuzu, taban puanları, kontenjan dağılımı...

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

KPSS 2022 / 2 Tercih kılavuzu ÖSYM trafından yayımlandı. Böylelikle bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tarihleri, branş ve kadro dağılımı da belli netleşmiş oldu.

KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU

KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu doğrultusunda yapılacak.

Adaylar, kurumun resmi internet sitesi adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

KPSS 2022/2 BOŞ KONTENJANLAR

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Aralık'ta başlayan KPSS tercihleri 28 Aralık tarihinde sona erecek.

Sonuçların ardından yerleştirme işlemlerinin yapılması bekleniyor. Fakat sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından henüz açıklamada bulunulmadı.

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