KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS-2022/12 Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS-2022/12 ile ilgili beklenen açıklama bugün ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre; KPSS 2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS-2022/12 Yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

KPSS 2022/12 YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

ÖSYM'nin sosyal medya hesapları ile resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada "KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verildi.

KPSS-2022/12 için ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında 7 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

KPSS 2022/12 YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

KPSS 2022/12 YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

