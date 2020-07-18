Kredi faizlerinin düşmesi konut satışlarını arttırdı

Bankalar tarafından verilen konut kredi faizlerinin düşürülmesi konut satışlarını büyük oranda arttırdı.

Malatya’da geçtiğimiz Haziran ayında bin 786 konut satıldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında 510 konutun satıldığı Malatya’da bir ay sonra 3 kattan fazla konut satışının gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Elazığ’da 2020 Haziran ayında bin 218 konut satıldı.

Bingöl’de 234 ve Tunceli’de 83 konut satışı gerçekleşti.

Mayıs ayı düşük geçmişti

Bu arada, TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında Malatya’da 2020 Mayıs ayında 510 konut satılırken, Malatya’yı komşu şehir Elazığ 442 konut ile takip etti.

Bingöl’de 2020 Mayıs ayında 64 ve Tunceli’de geçtiğimiz Mayıs ayında 21 konut satılmıştı.

Geçtiğimiz Haziran ayında konut satışlarının yükselmesinin, bankalar tarafından verilen konut kredi faizlerinin düşürülmesinin konut satışlarında büyük etken olduğuna dikkat çekildi.

Yeşilyurt’ta konut yapımı arttı

Diğer yandan, TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında yer alan büyükşehir Malatya’da özellikle, merkez ilçe Yeşilyurt Fahri Kayahan, Çilesiz, Tecde ve Bostanbaşı Mahallelerinde son yıllarda konut yapımı oldukça arttı.



