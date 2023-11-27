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Kripto dolandırıcılık çetesi çökertildi; 10.8 milyon liralık vurgun yapmışlar

27.11.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri beş kişilik bir kripto dolandırıcılık çetesinin, 35 mağduru toplamda 10 milyon 800 bin TL dolandırdığını tespit etti.

Operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin para kazandırmak vaadiyle 35) kişiyi 10 milyon 800 bin lira tutarında dolandırdığı tespit edildi. Hızla harekete geçen ekipler, "Kırık Zincir Operasyonu"nu başlattı. 23 Kasım günü Bursa’da düzenlenen operasyonla, şüpheli beş kişi gözaltına alındı.
Çetenin, farklı gelir gruplarından vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri lüks araçlar, evlerinde bulunan altın ve nakit paralar, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına el konuldu. 26 Kasım’da Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.U.Ö. ve H.Ö. serbest bırakılırken, E.C.Ö., O.Ö. ve B.S.Y. isimli üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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