Kritik maçların hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'un yardımcı hakem olarak görev yapacağı müsabakada VAR'da ise Abdulkadir Bitigen yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurul'u (MHK), bu sezon şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelelere Abdulkadir Bitigen'i atadı. 37 yaşındaki hakem, Beşiktaş'ın evinde Sivasspor'a 2-1 yenildiği, Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçlarla birlikte Başakşehir'in deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 ile geçtiği ve sahasında da Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmalarda VAR'ın başına oturmuştu.
Bitigen, ayrıca geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybettiği müsabakada da düdük çalmıştı.
Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar 20 maçta görev aldı. Bunların 12'sinde hakem olarak sahada yer alan Bitigen, 8'inde ise Video Yardımcı Hakem'lik yaptı.
Başarılı hakem, söz konusu 20 karşılaşmanın 6'sında Galatasaray maçlarında boy gösterdi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de yenilgi aldı.
Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 (Hakem)
Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 0 (VAR)
Galatasaray: 2 - Rizespor: 0 (Hakem)
Galatasaray: 0 - Başakşehir: 1 (VAR)
Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 (Hakem)
Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 3 (VAR)
Bitigen'e, Fenerbahçe'nin oynadığı 2 karşılaşmada görev verildi. Abdulkadir Bitigen, sarı-lacivertlilerin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelenin ve deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçın hakemi olmuştu.
(İHA)
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