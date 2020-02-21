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Kritik maçların hakemi Abdulkadir Bitigen

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Abdulkadir Bitigen, bu sezon zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerde VAR koltuğuna oturan isim oldu. Bitigen, ayrıca 2019-2020 sezonunda 6 defa ile en çok Galatasaray maçlarına atandı.

Kritik maçların hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'un yardımcı hakem olarak görev yapacağı müsabakada VAR'da ise Abdulkadir Bitigen yer alacak.

KRİTİK MAÇLARA BİTİGEN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurul'u (MHK), bu sezon şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelelere Abdulkadir Bitigen'i atadı. 37 yaşındaki hakem, Beşiktaş'ın evinde Sivasspor'a 2-1 yenildiği, Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçlarla birlikte Başakşehir'in deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 ile geçtiği ve sahasında da Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmalarda VAR'ın başına oturmuştu.
Bitigen, ayrıca geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybettiği müsabakada da düdük çalmıştı.

20 MAÇIN 6'SINDA GALATASARAY

Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar 20 maçta görev aldı. Bunların 12'sinde hakem olarak sahada yer alan Bitigen, 8'inde ise Video Yardımcı Hakem'lik yaptı.

Başarılı hakem, söz konusu 20 karşılaşmanın 6'sında Galatasaray maçlarında boy gösterdi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de yenilgi aldı.

ABDULKADİR BİTİGEN'İN BU SEZON GÖREV ALDIĞI GALATASARAY MAÇLARI ŞÖYLE:

Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 (Hakem)
Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 0 (VAR)
Galatasaray: 2 - Rizespor: 0 (Hakem)
Galatasaray: 0 - Başakşehir: 1 (VAR)
Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 (Hakem)
Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 3 (VAR)

FENERBAHÇE İLE 2 DEFA

Bitigen'e, Fenerbahçe'nin oynadığı 2 karşılaşmada görev verildi. Abdulkadir Bitigen, sarı-lacivertlilerin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelenin ve deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçın hakemi olmuştu.

(İHA)

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Abdulkadir Bitigen Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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