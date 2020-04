Kriz merkezi 81 binden fazla çağrıyı yanıtladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezinin, korona virüs salgını sürecinde kurulduğu 41 günde 81 bin 69 çağrıya yanıt verdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan’da başlayan ve hafta sonu ile bağlanarak 4 güne çıkarılan sokağa çıkma yasağında da kriz merkezi, genç, yaş almış demeden tüm vatandaşların yanında yer aldı. ’0324 533 37 21’ numaralı telefona ulaşan ve taleplerini ileten vatandaşlar, evlerinden çıkmadan eksiklerini karşılama olanağı buldu. Kriz merkezi, kurulduğu günden bu yana geçen 41 günlük sürede toplam 81 bin 69 çağrıya yanıt verdi. Vatandaşların gıdadan bebek mamasına, sağlık paketinden dezenfeksiyon taleplerine kadar birçok isteği ekipler tarafından dinlendi, tek tek analiz edildi.

Gıda kolileri ve sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Korona virüs günlerinde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen vatandaşların kriz merkezinden en çok talep ettiği ihtiyaçların başında gıda kolisi ve sıcak yemek var. Kriz merkezine şimdiye kadar 71 bin 277 vatandaş gıda yardımı için ulaştı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde kurulan kriz merkezinin yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da kriz merkezi ile eş zamanlı bir şekilde gıda kolisi ve yemek yardımlarını yürütüyor.

Aşhanenin yemekleri daha fazla sofrada yer alıyor

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri her geçen gün daha fazla vatandaşa ulaşıyor, gıda kolileri ile evlerde tencerenin kaynamasını sağlıyor. Aşhaneden giden sıcak yemekler daha fazla sofrada yerini alıyor. Her gün daha fazla kişinin karnına sıcak yemek girmesine vesile olan ekipler tarafından şu ana kadar 50 binin üzerinde vatandaşa, 15 bine yakın esnafa gıda kolisi dağıtıldı. Toplam dağıtılacak olan gıda kolisi sayısı ise 165 bin düzeyinde bulunuyor.

Evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların da aralarında bulunduğu 8 bin kişiye günlük olarak sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ayrıca korona virüs sürecinin kahramanları olan sağlık çalışanlarına da ücretsiz sıcak yemek ulaştırılıyor. Şu ana kadar Akdeniz’de 10, Mezitli’de 4, Toroslar’da 8 ve Yenişehir’de 6 Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 28 Aile Sağlığı Merkezindeki 330 sağlık çalışanına her gün öğle yemeği götürülüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ise mevsimlik tarım işçilerine gıda kolilerini ulaştırıyor. Çadırlarda oldukça zorlu şartlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisinin yer aldığı bin 327 aileye gıda kolisi ulaştıran ekipler, Ramazan ayı boyunca daha çok aileye ulaşmaya devam edecek.

Mersin’de bebeklere ‘El bebek gül bebek’ bakılıyor

Türkiye’de bir ilk olan ‘El bebek gül bebek’ projesi kapsamında 6-12 ay arası bebeği bulunan ailelerin talebi ile içerisinde bebek bezi, ıslak mendil, bebek sabunu ve bebek şampuanı yer alan set, evlere kadar götürülüyor. Şimdiye kadar 9 bine yakın bebek seti talebi alan kriz merkezi, gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor ve gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerin bebeklerine ulaşıyor. Ekipler, titiz incelemelerin sonunda 2 bin 394 ailenin bebeğine ‘El bebek gül bebek’ seti ulaştırdı.

Dezenfekte çalışmaları dur durak bilmiyor

Kriz merkezine gıda ve yemek talebinin yanı sıra dezenfeksiyon talebi de geliyor. İlçelerle sağlanan koordinasyon sayesinde gelen çağrıların yalnızca 425’i ilçe belediyelerine yönlendirilerek dezenfeksiyonu sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon planı doğrultusunda 29 bin 66 işyeri ve kamu kurumu dezenfekte edildi. Kriz merkezinin yanı sıra Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de vatandaşların temasta bulunduğu alanları dezenfekte çalışmalarını rutin bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir sağlık çalışanları için siperlik maske üretiliyor

Korona virüs sürecinde en çok talep alan hizmetlerden birisi de sağlık paketleri. Kriz merkezi şu ana kadar 6 bin 836 adet hijyen paketi çağrısı aldı. Sağlık çalışanları tarafından değerlendirilip analiz edilen talepler sonucunca diyaliz hastası, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kanser hastası olan 3 bin 593 kişiye sağlık paketi teslim edildi. Büyükşehir Belediyesine ait 3D yazıcı atölyesinde toplam 5 adet 3D yazıcı ile sağlık çalışanları için günlük 30 adet siperlik maske üretiliyor ve dağıtılıyor. Şu ana kadar 403 adet siperlik maske sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.