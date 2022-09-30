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Kron ile Havelsan'dan siber güvenlikte iş birliği

30.09.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kron Genel Müdürü Mete Sansal: - "Küresel bir teknoloji üreticisi olarak ürünlerimizi tüm dünyada, alanında lider kurumların kullanımına sunarken, ülkemizin de siber güvenlik alanında yabancı ürünlere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Siber güvenlik yazılım üreticisi Kron ile iş birliğine giden Havelsan, başta savunma sanayisi olmak üzere kamu kurumlarında üstlendiği siber güvenlik projelerinde ihtiyaç doğrultusunda Kron’un ürünlerini kullanmaya başlayacak.

Kron açıklamasına göre, Türk savunma sanayisindeki ihtiyaçların yerli ve milli imkânlarla karşılanmasına yüksek katkı sağlayan Havelsan, siber güvenlik alanında da yerlileşme konusunda önemli adımlar atıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havelsan Siber Güvenlik Direktörü Mert Özarar, Türkiye'nin hassas kurumlarındaki siber güvenlik altyapı ihtiyaçlarını kendini ispatlamış yerli ve milli teknolojilerle karşılamanın kendileri için çok önemli ve öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

Özarar, "Bu çerçevede Kron ile yapmış olduğumuz iş birliği ile de bu hedefimize yönelik bir adım daha atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kron Genel Müdürü Mete Sansal ise küresel bir teknoloji üreticisi olarak ürünleri tüm dünyada, alanında lider kurumların kullanımına sunarken, Türkiye'nin de siber güvenlik alanında yabancı ürünlere olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

Sansal, "Havelsan ile yaptığımız iş birliği sonrası ülkemizin bilgi güvenliğinin en etkin hale gelmesine ürünlerimiz ve alan bilgimizle daha fazla katkı sağlıyor olacak olmaktan çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

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