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KSBÜ’nin projelerini anlattı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof.

KSBÜ’nin projelerini anlattı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, heyeti ile birlikte Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kuruluna üniversitenin çalışmaları hakkında sunum yaparak, projelerden bahsetti.
2. OSB’de gerçekleşen kahvaltı programına KSBÜ’den Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasip Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Can Özlü; 2. OSB’den Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.
Merkez (Germiyan) Kampüs çalışmalarının devam ettiğini belirten Rektör Kavuncu, yerleşkeyle ilgili master plan, altyapı ve belirlenecek iki yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik bir firmayla sözleşme imzalandığını hatırlatarak, firmaya yer teslimi sonrası 170 gün içinde bunların tamamlanacağını söyledi.
KSBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaat çalışmalarının bittiğini ifade eden Kavuncu, bazı cihazların yurt dışından geleceği için ve montaj süreciyle birlikte Ekim ayı gibi hizmete açılacağına dair öngördüklerini dile getirdi.
Yeni hastanedeki düzenleme ile birlikte infertilite ve tüp bebek için şehir dışına çıkılmayacağını aktaran Rektör Kavuncu, gerçekleşen birçok yeni düzenleme ile birlikte hastaların şehir dışına çıkma oranını düşürdüklerini vurguladı.
Veterinerlik Fakültesinin istekleri arasında olduğunu ifade eden Kavuncu, bunun Kütahya için bir kazanım olacağını belirtti.
2. OSB’nin çalışmaları hakkında kısa bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, bölgenin 36 firmadan oluştuğunu, bunun 22’sinin faal ve dokuzunun da inşaat halinde olduğunu belirtti. Çetiner, bölge için son 3 yılda 30 milyon TL harcandığını ve bin 100 kişi istihdam edildiğinin altını çizdi. Başkan Çetiner, Rektör Kavuncu’nun projelerini çok başarılı bulduklarını ifade ederek, ziyaretleri için teşekkür etti.

KSBÜ’nin projelerini anlattı

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