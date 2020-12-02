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KSBÜ’yü Yakup Gülekçi temsil etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.12.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi (KAMER) Koordinatörü Dr.

KSBÜ’yü Yakup Gülekçi temsil etti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi (KAMER) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CİBİKO) tarafından gerçekleştirilen online toplantıya katılım sağladı.
CİBİKO Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan başkanlığında gerçekleşen online toplantıda, CİBİKO tarafından kariyer planlama dersi için oluşturulan ‘YtnkTv’ ve ders içeriklerinin genel değerlendirmesi yapılırken, üniversitelerin Kariyer Planlama dersi hakkında izledikleri yol değerlendirildi.
Toplantıda yer alan Dr. Öğr. Üyesi Gülekçi, farklı üniversitelerin KAMER temsilcileri tarafından görüşler sunulduğunu ifade ederek, “KSBÜ olarak CV hazırlama ve mülakat simülasyonları ile ilgili eğitim içeriklerinin eklenmesi ve özellikle son sınıflara özgü bu tarz etkinliklerin yapılması konusunda görüşler sunduk. CİBİKO’nun da bu konuyla ilgili planlarının olduğu ve gerekli hazırlıklar yapılacağı konusunda bilgilendirildik” şeklinde konuştu.

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