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KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi:

02.02.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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"İhracat rakamının en yüksek ocak ayı seviyesi olduğunu memnuniyetle görüyoruz" - "Yatırım malları ithalatındaki artış ve tüketim malları ithalatındaki azalışı olumlu değerlendiriyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, küresel ekonomide devam eden belirsizlik, lojistik maliyetlerdeki artışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyon önlemleriyle yaşanan aksaklıklara rağmen ocak ayında gerçekleştirilen 15 milyar 48 milyon dolarlık ihracat seviyesini olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Zeytinoğlu, "Bu ihracat rakamının en yüksek ocak ayı seviyesi olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Küresel ekonomide devam eden belirsizlik, lojistik maliyetlerdeki artışlar, Kovid-19 mutasyon önlemleriyle yaşanan aksaklıklara rağmen gerçekleştirdiğimiz bu ihracat seviyesini olumlu karşılıyoruz. 2021 yılına iyi bir başlangıç yapan ihracat performansımızın önümüzdeki aylarda da artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat yapılan beş ülkeden Almanya'ya ihracatın yüzde 3,1, ABD'ye yüzde 25,3 ve Fransa'ya yüzde 12,5 arttığını, İngiltere'ye yüzde 6,1 ve İtalya'ya ihracatın yüzde 2,2 azaldığına işaret eden Zeytinoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İthalat, ocak ayında yüzde 5,63 gerileyerek 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda yatırım (sermaye) malları ithalatının yüzde 9,5 artarken, ham madde (ara mallar) ithalatının yüzde 7,7, tüketim malları ithalatının yüzde 2,8 azaldığını görüyoruz. Yatırım malları ithalatındaki artış ve tüketim malları ithalatındaki azalışı olumlu değerlendiriyoruz."

İhracatın artması ve ithalatın gerilemesiyle ocak ayı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azaldığını vurgulayan Zeytinoğlu, dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açık açısından önemli olduğunu kaydetti.

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