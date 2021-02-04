YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Kocaeli kişi başı 45 bin 286 lira vergi ödedi"

KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Kocaeli kişi başı 45 bin 286 lira vergi ödedi"

04.02.2021 18:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Kocaeli kişi başı 45 bin 286 lira vergi ödedi"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2020 yılında kişi başı 45 bin 286 lira vergi ödeyen Kocaeli'nin devlete en fazla kazanç sağlayan il olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'nin 2020 yılında 90 milyar 447 milyon lira vergi ödediğini belirterek, bu rakamın 70 ilin vergi gelirlerinden daha fazla olduğunu kaydetti.

Kocaeli'nin yüzde 90,96’lık vergi tahakkuku ile birinci sırada yer aldığı bilgisini veren Zeytinoğlu, "Açıklanan 2020 yılı nüfus verilerine göre Kocaeli’nin kişi başı ödediği vergi 45 bin 286 lira oldu. Türkiye ortalamasının 9 bin 963 lira olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergiyle ortalamanın kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, devletin Kocaeli'de kişi başına harcamasının 4 bin 907 lira olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kocaeli, ülkemiz bütçesine kişi başına 45 bin 286 lira vergi geliri sağlamasına karşılık Kocaeli'ye kişi başına yapılan harcama sadece 4 bin 907 liradır. Bu harcama Türkiye ortalaması olan 14 bin 378 liranın çok altında kalmaktadır. Ülkemiz genelinde kişi başına devletin ortalama harcadığı miktar kadar ilimizde de harcama yapılması durumunda, ilimizin birçok altyapı eksikliklerinin de giderilebileceğini düşünüyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:19
İkindi
16:02
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Uygun Eczanesi
Izmit
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Yeni Sema Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Izmit
Duru Eczanesi
Korfez
Vatan Eczanesi
Basiskele
Şifa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Kocaeli'de polise rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Kocaeli'de polise rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

KOGACE’den İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan’a ziyaret

KOGACE’den İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan’a ziyaret

Başiskele’de fahiş fiyat artışına denetim

Başiskele’de fahiş fiyat artışına denetim

Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar

Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Tarihi Akçakoca Camii’ne portatif çadır

Tarihi Akçakoca Camii’ne portatif çadır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.