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KTO Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

KONYA HABERLERİ  | 28.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası (KTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası kalite belgesi niteliğinde olan “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni aldı.Koronavirüs pandemisi sürecinde tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan Türk Standartları Enstitüsü Covid-19 salgını sürecinde kılavuz yayınlamış ve getirilen tedbirlere uyum sağlayan kuruluşların yapılacak denetimleri başarı ile tamamlamaları durumunda, uluslararası bir kalite belgesi şeklindeki "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" vereceğini ilan etmişti.

KTO Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

Konya Ticaret Odası (KTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası kalite belgesi niteliğinde olan “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni aldı.
Koronavirüs pandemisi sürecinde tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan Türk Standartları Enstitüsü Covid-19 salgını sürecinde kılavuz yayınlamış ve getirilen tedbirlere uyum sağlayan kuruluşların yapılacak denetimleri başarı ile tamamlamaları durumunda, uluslararası bir kalite belgesi şeklindeki "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" vereceğini ilan etmişti. Konya Ticaret Odası da bu kapsamda gerek çalışanlarının ve gerekse üyelerinin sağlıklarını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak amacıyla TSE tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda bütün gereklilikleri yerine getirerek bu belgeyi almak için TSE’ye müracaat etti. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda tam not alarak, TSE tarafından verilen ve uluslararası bir kalite belgesi niteliğinde olan “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni Odalar ve Borsalar camiasında alan ilk oda Konya Ticaret Odası oldu.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürürlüğe konan ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ kapsamında ‘TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ verilmeye başlanmıştır. Yine TSE tarafından Covid-19’a yönelik çalışanları, ziyaretçileri ve personeli korumaya yönelik olarak da belgelendirme yapılmaktadır. Şehrimizden bazı firmalar TSE’ye müracaat ederek bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Bu anlamda Konya Ticaret Odası olarak biz de gerekli şartları sağlayıp, belgelendirme için TSE’ye başvuruda bulunduk. TSE tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda Odalar ve Borsalar camiasında ‘TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazanan ilk oda olduk. Belgemizin Odamıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Bundan sonraki süreçte bu belgenin güven damgası gibi üretim, istihdam ya da ihracat yapan tüm firmalarda istenilecek ve talep edilecek bir belge olacağını ifade eden Başkan Öztürk “Tüm üyelerimize bu belgeyi almalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.

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