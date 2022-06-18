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KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağlarında kep attı

18.06.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağlarında kep attı

KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağlarında kep attı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri, mezuniyet törenlerini Kaçkar Dağlarının zirvesinde kep atarak gerçekleştirdi.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yaptıkları arazi kamplarının sonuncusunu yeni mezunlarla birlikte Kaçkar Dağlarında gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkaya, arazi çalışmalarıyla biyolojik çeşitlilik, farklı ekosistemler, yaban hayatı yönetimi, türlerin ekolojisi ve biyolojisi gibi konulardaki eğitimlerin, öğrencilere yabani türleri doğal ortamlarında ve yerinde gözlemleyerek eşsiz bir deneyim sunduğunu anlattı.

Şağdan Başkaya, 2009 yılında kurulan bölümden 2021 yılı sonuna kadar 90 öğrencinin mezun olduğunu aktardı.

Dördüncü sınıfların son arazi kampını her yıl Kaçkar Dağları'nda belirten aktaran Başkaya, 8 yıl önce kep atılarak başlayan mezuniyet kutlamalarının sadece Kovid-19 salgını sürecinde sekteye uğradığını ifade etti.

Bölüm öğrencileri, mezuniyet törenlerini Rize sınırlarında yer alan Kaçkar Dağlarının zirvesinde kep atarak gerçekleştirdi.

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