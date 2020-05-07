Kuaförlerde mutluluk ve endişe

Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, kuaförlerin 2 ayın ardından 11 Mayıs günü açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ancak virüs bitmeden açılmasını çok doğru bulmadığını söyledi.

11 Mayıs Pazartesi tüm Türkiye’de berber ve kuaförler açılacak. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle 2 aydır kapalı olan işletmeler pazartesi günü ilk kez kepenk açacak. Sıkı tedbirler altında açılacak olan berber ve kuaförler randevu usulü çalışırken, içerideki müşteri sayısı da kontrol altında tutulacak ve yığılmalar önlenecek. Samsun Umum Bayan Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz da kuaförler açılmadan önce önemli açıklamalarda bulundu.

“Kuaförler 2 aydır zor durumdaydı”

Kuaförlerin 2 aydır para kazanamadığını belirten Savaş Kiraz, “Pazartesi günü kuaförler ve berberler açılıyor. 2 aydır kuaförden uzak olan müşteriler haliyle kuaförlerin açılmasını bekliyor. 2 aydır müşteriler de çok zor durumdaydı. Çünkü kadınların saç işlemlerini kendilerinin yapması pek mümkün olmuyor. Kuaförlerin açılması müşteriler açısından artı oldu. Bizim için artı mı oldu daha belli değil. Çünkü çok katı şartlar altında çalışılacak. 2 tezgahı olan kuaför sadece 1 kişi alacak. 4 tezgahı olan 1 boşlukla 2 müşteri alabilecek. İçeride ise sadece 1 kişi bekleyebilecek. Randevu usulü çalışacağız. Ancak bayan kuaförlerinde belirtilen süre bazen uzayabilir. Yeni işlemler çıkabilir” dedi.