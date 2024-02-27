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Küçük gezginin büyük başarısı: 10 yaşında 81 ili gezdi, yolculuğunu kitaplaştırdı

İHA İHA
27.02.2024 09:46
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Elazığ’da coğrafya öğretmeni babasıyla 4 yılda 81 ili gezen 10 yaşındaki Sultan İrem Demir, gittiği yerlerde tuttuğu kısa notları toplayarak kitaba dönüştürme başarısı gösterdi.

Elazığ’da ailesiyle birlikte yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Sultan İrem Demir, 4 yıl önce gezgin olan coğrafya öğretmeni babasıyla birlikte il il gezmeye başladı. Bu sırada gittiği yerlerin tarihi ve turistik yerlerini kısa not halinde defterine yazan Demir, babasının destekleriyle bu notları kitaba dönüştürdü. ’10 yaşında bir gezgin’ adında kitap yazan Demir’in en büyük hayali ve hedefi ise yazarlığı devam ettirip yurt dışını gezmek.

Ailece gezmeyi çok sevdiklerini dile getiren 10 yaşındaki gezgin ve yazar Sultan İrem Demir, “Bu kitap yazma serüvenim aslında 4 yıl önce başladı. Annem ve babam da beni destekleyerek kısa kısa tuttuğum notları bir kitaba dönüştürmeme öncülük ettiler. Kitabın içeriğinde ise toplamda 4 yılda 81 ilde gezdiğimiz yerleri kısa kısa not alarak, bunu kitaba dönüştürdüm ve o ilin yöresel yemekleri, yerleri ve tarihi, turistik ve coğrafi yerleri yer alıyor. Hobilerim ise resim çizmek, müzik dinlemek ve müzik aletleri çalmak ve ilk başta da gezmek. Gelecek için daha büyük hayallerim var. Şu an Türkiye’yi geziyorum ama ileriki zamanlarda yurt dışına çıkmayı planlıyorum. Hedefim ise yazarlıkta devam etmek ve daha güzel yerlere gelmek” dedi.

Baba Pehlül Demir ise ’’Coğrafya öğretmeniyim ve branşımın gereği olarak tarihi ve turistik yerleri gezip bunlar hakkında bilgi edinip bu şekilde bir hevesim vardı. Bunu çocuklarımın da devam ettirmesini, çocuklarımın eğitim, geleceği üzerinde de etkili olabilmesi için birlikte gezdik. Kızım Sultan İrem 4’üncü sınıftayken belli bir eğitim seviyesine ulaştıktan sonra kısa kısa notlar almasını ve bunları sonrasında kitaba dönüştürebileceğine destek vereceğimi söyledim. Bu tuttuğu notları kitaba çevirmiş olduk. Yaptığım araştırmalarda se bu yaşta hem gezgin olup hem yazar olan bir çocuk veya genç olmadığını da öğrendik. Ben, bunun ilk olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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