Küçük Sanayi Sitesi belediyeye su tankeri hediye etti

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi tarafından Bilecik Belediyesine su tankeri hediye edildi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Başkan Şahin, site esnafına su tankeri hediyesi için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bilecik Belediyesi olarak kentte sivil toplum kuruluşları, dernek yöneticileri, esnaf ile samimi ve paylaşımcı bir tutum içinde olduklarını kaydeden Başkan Şahin, ‘’İlimiz ekonomik yaşantısına büyük katkılar sunan küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledik. Bilecik Belediyesi olarak her zaman hem esnafımız hem de vatandaşımızın yararına çalışmalar gerçekleştirmek adına ilimizdeki her kesimden insanımız ve yöneticilerimizle karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Site sakinleri de ‘Vatandaşlarımıza hizmette bizim de küçük bir katkımız olsun’ dediler ve su tankeri armağan etmek istediklerini kaydetti. Biz de büyük bir memnuniyetle karşıladık" ifadelerini kullandı.

Sanayi Sitesi esnafını gezen Başkan Şahin ve beraberindekiler esnafla çay içerek, sohbet etti.

