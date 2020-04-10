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Küçük Yasin’den ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Kampanyası’na Destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Hacılar’da yaşayan ilkokul öğrencisi Yasin Nalbant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na kumbarasında biriktirdiği parayla destek oldu.Hacılar Saffet Arslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Yasin Nalbant, kumbarasında biriktirdiği 100 lira ile dedesi Şakir Okçu tarafından verilen 100 lirayı da ekleyerek ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına anlamlı bir destek verdi.Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı görüntülü arayarak kampanyaya destek olmak istediğini, yeni tip Kotonavirüs (Kovis-19) tedbirleri nedeniyle dedesinin ve kendisinin evden çıkmadığını ifade eden Yasin Nalbant, biriktirdiği parayı belediye görevlilerine teslim etti.

Hacılar’da yaşayan ilkokul öğrencisi Yasin Nalbant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na kumbarasında biriktirdiği parayla destek oldu.
Hacılar Saffet Arslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Yasin Nalbant, kumbarasında biriktirdiği 100 lira ile dedesi Şakir Okçu tarafından verilen 100 lirayı da ekleyerek ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına anlamlı bir destek verdi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı görüntülü arayarak kampanyaya destek olmak istediğini, yeni tip Kotonavirüs (Kovis-19) tedbirleri nedeniyle dedesinin ve kendisinin evden çıkmadığını ifade eden Yasin Nalbant, biriktirdiği parayı belediye görevlilerine teslim etti. Yasin Nalbant, “Kumbaramda biriktirdiğim 100 lira ile dedemin verdiği 100 lirayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışta bulunmak istiyorum. Başkanımız Bilal Özdoğan’a hediyeleri ve desteği için teşekkür ediyorum.” dedi.
Başkan Özdoğan’da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na verdiği destek ve duyarlılıklarından dolayı küçük Yasin’i görüntülü arayarak teşekkür etti.
Evde kaldığı sürede okuması için Yasin ve Ağabeyi Ahmet’e kitap ve çeşitli hediyeler gönderen Başkan Özdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bugün Hacılarımızdan Yasin kardeşimiz dedesi Şakir Amcamızla birlikte katıldılar. Hem dedesi hem kendisi evde kaldıkları için kurallara uydukları için kampanyaya destek olmak adına bizlere ulaştılar. Bizlerde Yasin kardeşimize ulaşıp kendisi ile canlı bağlantı ile irtibat sağladık. Kitap hediyesinde bulunduk. Dedesi ile birlikte yaptığı yardımı da personelimiz vasıtasıyla ilgili hesaba yatırdık. Bu da şunu gösteriyor ki biz bize yeteriz. 7’den 70’e tüm Türkiye olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Kampanyaya destek verenlere teşekkür ediyorum. Evde kalalım inşallah sağlıkla yarınlara birlikte kavuşalım.” ifadelerini kullandı.

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