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Küçükbaş hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 18:10 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde çalınan küçükbaş hayvanlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Pınarbaşı ilçesine bağlı Kazancık ve Yahyabey Mahallelerinde çeşitli tarihlerde D.Y.’ye ait 108 ve Y.Ş.’ye ait 25 küçükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı bilgisi üzerine JASAT ekipleri harekete geçti.İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde Pınarbaşı İlçesinde K.Ö., U.U, Z.G., S.G.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde çalınan küçükbaş hayvanlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Pınarbaşı ilçesine bağlı Kazancık ve Yahyabey Mahallelerinde çeşitli tarihlerde D.Y.’ye ait 108 ve Y.Ş.’ye ait 25 küçükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı bilgisi üzerine JASAT ekipleri harekete geçti.
İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde Pınarbaşı İlçesinde K.Ö., U.U, Z.G., S.G. ve(M.G. araçlarıyla birlikte yakalandı. Çalınan 25 adet küçükbaş hayvanın sahibi Y.Ş.’ye teslim edilirken, 108 adet küçükbaş hayvanın ise 10-15’er gruplar halinde farklı tarihlerde şüpheliler tarafından satışının yapıldığı öğrenilmiştir. Gözaltına alınan şahıslardan S.G. ifadesi alındıktan sonra, K.Ö., U.U. ve Z.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen M.G. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi.

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