Küçükbaş hayvan sayısının bu yıl 75 milyona çıkarılması hedefleniyor

NİĞDE (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2022'de küçükbaş hayvan sayısını 75 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ev sahipliğinde Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Tarım, Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF) ile Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliğiyle üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Çalıştayı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın daha çok küçük ölçekli yapıldığını belirtti.

İşletmelerin yaklaşık yüzde 70'inin 100 baş ve altında küçükbaş hayvancılık yaptığını ifade eden Kılınç, nüfus artışı, iklim değişikliği, mera alanlarının azalması, bitki deseninin zayıflaması gibi nedenlerle küçükbaş hayvancılıkta da ölçek ekonomisi ve üretim maliyetlerinin önemli hale geldiğini vurguladı.

Kılınç, üreticilerin minimum maliyetlerle maksimum fayda sağlama mecburiyetleri olduğuna dikkati çekerek, "Bu şu anlama geliyor, 'hangi ırkı seçmeliyim, bulunduğum coğrafyada bitki desenim nedir, yem ihtiyacını nasıl karşılarım, doğurgan cinsler hangisidir, et ve süt verimi hangisinde yüksektir?' Bunları bilerek bilinçli hayvancılık yaptığımız zaman bu işten para da kazanmamız, geçimimizi de sağlamamız mümkün hale geliyor." dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise son yıllarda küresel ısınmaya bağlı yaşanan doğal afetler ve Kovid-19 salgınının dünyada ve Türkiye'de tarımın ve gıdanın öneminin anlaşılmasını sağladığını dile getirdi.

Ağır salgın şartlarına rağmen gece gündüz demeden üreten çiftçiye teşekkür eden Çelik, "Ülkemizin zaman zaman ithalatla karşılamak zorunda kaldığı kırmızı et açığının kapatılması, uzun yıllar özellikle geri planda kalan küçükbaş hayvancılığın gelişmesiyle mümkündür. Bunun bilincinde olan merkez birliğimiz, birliklerimiz, kuruluşundan bu yana kısıtlı imkanlara rağmen küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve sorunların çözülmesi için çok sayıda personel, ziraat mühendisi, veteriner hekim, tarım danışmanlarıyla sahada çiftçilerimize hizmet etmektedir." diye konuştu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefi" talimatını verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla küçükbaş hayvan sayısını Allah nasip ederse en kısa sürede 90 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özellikle küçükbaş hayvancılıkta mevcut destekleri artırması ve bugüne kadar alınmayan desteklerin de yeniden getirilmesi 48 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını 57 milyona yükseltmiştir. Bu sonuç bizim için önemlidir ama hedefimiz 2022 için bu sayıyı 75 milyona çıkarmaktır."

