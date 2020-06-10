YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

KONYA HABERLERİ  | 10.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayata geçirilen proje kapsamında bundan böyle yaylalarda kendileri için özel olarak üretilen karavanlarda yaşam sürmeye başlayacak.Hüyük ilçesinde yürütülen “KOP Sayesinde Karavanımla Daha Mutluyum” projesi çerçevesinde 10 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin barınma ihtiyaçları için özel olarak tasarlanıp hazır hale getirilen karavanların ilçeye gelmeye başladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Konya’nın Hüyük ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayata geçirilen proje kapsamında bundan böyle yaylalarda kendileri için özel olarak üretilen karavanlarda yaşam sürmeye başlayacak.
Hüyük ilçesinde yürütülen “KOP Sayesinde Karavanımla Daha Mutluyum” projesi çerçevesinde 10 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin barınma ihtiyaçları için özel olarak tasarlanıp hazır hale getirilen karavanların ilçeye gelmeye başladı. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, hayata geçirilen proje ile ilçe genelinde yaylaya çıkan küçük baş hayvan yetiştiricisinin yaşam koşullarının daha da iyi hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Proje ile ilçede küçük baş hayvan yetiştiricisi olan 10 kişiye dağıtılacak sürü yöneticisi karavanının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelmeye başladığını belirten Tingiş, "Yüzde 30’u vatandaş, yüzde 70’i devlet hibesi sağlanan bu karavanlardan ilçemizde 10 hayvan yetiştiricimize dağıtacağız. En az 100 ve daha fazla küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilerimiz için özel olarak üretilen, içinde televizyonu da olan bir karavan bu. Yaylaya, dağa çıkan, orada düzgün bir yatacak, kalacak yeri, yemek pişireceği, banyo yapacağı, insani ihtiyaçlarını görebileceği bir yer olmayan yetiştiricilerimiz bundan böyle bu karavanlar sayesinde daha konforlu, daha iyi şartlar altında barınma ve kalma imkanı sağlayabilecektir. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen bu proje çerçevesinde dağıtacağımız karavanlardan bir tanesi kurumumuza teslim edildi. Diğerleri de peyder pey ilçemize gelerek ilerleyen günlerde yetiştiricilerimizin hizmetine sunacağız. Bu anlamda, projeye maddi destek sağlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza, Konya milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendiye, Hüyük Kaymakamlığımıza ve Belediye Başkanlığımıza da her türlü yardım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemize, bölgemize, yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar sağlasın diyorum” dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Konya Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Esma Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Akif Duman Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Koç Eczanesi
Selcuklu
Vatan Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.