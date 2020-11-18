Küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütmeye ve çoban istihdamına 239,5 milyon lira destek

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye'de küçükbaş hayvancılık sektöründe, sürü büyütme ve yenileme çalışmaları yaparak çoban istihdamında bulunan işletmelere bu yıl toplam 239,5 milyon lira destek sağlandı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan yaptığı derlemeye göre, küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütme ve yenileme desteğiyle küçükbaş hayvan varlığının artırılarak yetiştirici gelirinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Söz konusu destek geçen yıl hayvancılık destekleri kapsamına alındı. "Küçükbaşta Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği" kapsamında bu yıl 80 ilde, 71 bin 764 işletmeye 1 milyon 869 bin 359 küçükbaş hayvan için 186,9 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Çoban istihdam desteği kapsamında ise bu yıl 70 ilde, 10 bin 530 işletmeye 52,6 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Böylece, söz konusu destekler kapsamında üreticilere toplam 239,5 milyon lira destek verilmiş oldu.

- "Küçükbaş hayvan sayısı 55 milyonu aştı"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, son yıllarda küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin olumlu yansımalarını sektörde gördüklerini belirterek "Hayvan sayısı artışında hayvancılığa verilen desteklerin çok büyük payı var. Küçükbaş hayvan sayısı, haziran ayı itibarıyla 55 milyonu aştı." dedi.