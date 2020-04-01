Küçükçekmece Belediyesinden psikososyal destek hattı

Küçükçekmece Belediyesi, Korona (Covid 19) salgını ile mücadele kapsamında evde kal çağrısının ardından, ilçe sakinlerinin endişelerini gidermek amacıyla psikososyal danışmanlık destek hattını hizmete sundu.

Küçükçekmece Belediyesinin psikososyal danışma hattı, Covid 19 tedbirleri sürecinde sosyal izolasyondaki kişilerin kaygı düzeylerini dengelemek, aile bireyleri arasında verimli ve keyifli zaman geçirilmesinin teşvik etmek için kuruldu. Hattı arayan vatandaşlar, psikolojik ilk yardım, psikolojik dayanıklılık, kaygı yönetimi, süreç içerisinde ortaya çıkan psikolojik tepkiler ile baş etme yöntemleri, aile içi şiddet, izolasyon sürecinde sosyal yaşam, ileri yaştaki yakınlara yardımcı olma çabası konularında danışmanlık hizmeti alabilecek.

Haftanın 6 günü ulaşılabilecek

Korona virüs salgını riski dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle ailelere, çocuk ve ergenler için de destek sağlanacak. Süreç içinde oluşabilecek obsesif kompülsif bozukluğun (temizlik takıntısı) önüne geçmek, ev içinde eğitici faaliyetler, aile içi sosyal aktiviteler, bu süreçte telefon, tablet, bilgisayar bağımlılığı geliştirme konusunda risk grubu olan ergenlerde bu sürecin önlenmesi gibi konularda destekleyici terapiler sunulacak. Psikososyal hattı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri Küçükçekmecelilere hizmet verecek.

