Küçükçekmece, Ramazan ayını dolu dolu yaşadı

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs gölgesinde geride bırakılan Ramazan ayında ilçe sakinleri ve ihtiyaç sahiplerini sosyal yardımlar ve kültürel etkinliklerden mahrum bırakmadı. Belediye ekipleri, hem sosyal mesafe kurallarına hem de paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak Ramazan ayı boyunca mesaisini sürdürdü.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl Ramazan sahne etkinlikleri ve sokak iftarlarını gerçekleştiremeyen Küçükçekmece Belediyesi, birbirinden faydalı programları online ortama taşıdı. Küçükçekmecelilerin evlerinde keyifli vakit geçirebilmeleri için, sosyal medya üzerinden çeşitli kültürel ve el becerilerini geliştirici programlar Küçükçekmecem TV’de vatandaşlarla buluştu. İlçede, Kadir gecesi ise tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen özel programda dualar ve semazen gösterileriyle idrak edildi.

Sosyal yardım hız kesmedi

Ramazan ayı boyunca İletişim Merkezi ekipleri tarafından 86 bin 868 çağrı karşılanarak, vatandaşların taleplerine cevap verildi. Kentte eşitlik ilkesinden hareketle sosyal yardım hizmetlerine devam eden Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 28 bin 602 gıda kolisi ve 43 bin 314 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. İftara evlerine yetişemeyenler için Metrobüs ve Marmaray durakları ile merkezi noktalarda ise 16 bin 700 iftariyelik dağıtımı yapıldı.