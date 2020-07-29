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Küçükçekmece Zabıtası bayram denetiminde

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi insan sağlığını etkileyebilecek olası sorunların önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki pastane, market ve kasaplarda denetimlerini sıkılaştırdı.İlçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini denetleyerek, şekerleme üretimi yapılan iş yerlerine ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolü yapan ekipler, işletmelere pandemi kurallarını da hatırlatıyor.Denetimler bayram boyunca devam edecekPastane, kasap ve marketleri hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ve çalışma standartlarının mevzuata uygunluğu konusunda kontrol eden ekipler, pandeminin getirdiği maske, eldiven ve temizlik şartlarına uymayan iş yerlerini de uyarıyor.Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının ihmal edilmemesi yönünde uyarılarını yineleyen ekipler, çalışanlara maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması gerektiğini hatırlatıyor.Mevzuata aykırı işletmelere cezai işlem uygulanıyorDenetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerleri hakkında ise gerekli yasal işlemler gerçekleştirilerek, cezai işlem uygulanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi insan sağlığını etkileyebilecek olası sorunların önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki pastane, market ve kasaplarda denetimlerini sıkılaştırdı.
İlçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini denetleyerek, şekerleme üretimi yapılan iş yerlerine ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolü yapan ekipler, işletmelere pandemi kurallarını da hatırlatıyor.

Denetimler bayram boyunca devam edecek
Pastane, kasap ve marketleri hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ve çalışma standartlarının mevzuata uygunluğu konusunda kontrol eden ekipler, pandeminin getirdiği maske, eldiven ve temizlik şartlarına uymayan iş yerlerini de uyarıyor.
Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının ihmal edilmemesi yönünde uyarılarını yineleyen ekipler, çalışanlara maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Mevzuata aykırı işletmelere cezai işlem uygulanıyor
Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerleri hakkında ise gerekli yasal işlemler gerçekleştirilerek, cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekipleri, bayram boyunca ilçe genelinde denetimlerini sürdürerek, ilçedeki modern kurban satış ve kesim alanında da sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirecek.

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