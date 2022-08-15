Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1 kişi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz