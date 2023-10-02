Küçükçekmece'de damadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turhan Ketenci ile tarafların avukatları katıldı.

Maktul Volkan Çubukçu'nun ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğu belirtildi.

Söz verilen maktul Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu, eşinin ailesinin kendisini 11 ay boyunca baskı altına altında tuttuğunu ve tehdit ettiklerini öne sürdü.

Çubukçu, "Volkan'ın silahıyla seni alnının çatısından vururuz' dediler. Babam az ceza alırsa 'Çıkınca onu da vururuz' dediler. Babam küçüklüğümden beri psikolojik tedavi görüp ilaç kullanır. Annem kanser hastasıydı onu hastaneye sürekli götürürdü. Bu yüzden psikolojisi daha da bozulmuştu." dedi.

Beyanların üstüne söz verilen maktulün babası Mustafa Çubukçu, oğlunda silah olduğunun söylendiğini aktararak, "Oğlum iki bıçak yarasıyla iki kat aşağı indi. Oğlumda o an silah olsaydı bıçaklandıktan sonra mermileri sanığın üzerine boşaltmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın maktulün kayınpederi olduğunu, kaçarak evlenen kızı nedeniyle sanığın maktul ile anlaşamadığını, bu anlaşmazlığın maktulün evine alınacak çamaşır makinesi nedeniyle arttığını belirtti.

Sanık ile maktulün yazıştığı, olay tarihi olan 22 Eylül 2022'de sanığın maktulün evine gittiği kaydedilen mütalaada, sanığın tartışma sırasında yanında götürdüğü bıçak ile damadını öldürdüğü bildirildi.

Mütalaada, sanık Turhan Ketenci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Taraflar, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık ile müşteki taraflarına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Volkan Çubukçu'nun sanık Turhan Ketenci'nin damadı olduğu, sanığın rıza göstermemesine rağmen kızıyla maktulün kaçarak evlendiği ve sonrasında durumun tatlıya bağlanarak düğün yapıldığı belirtiliyor.

Maktul ile sanık arasında daha önce beyaz eşya nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı aktarılan iddianamede, 22 Eylül 2022'de maktulün evinin önüne gelen Ketenci'nin tartıştığı damadını bıçakla öldürdüğü ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Turhan Ketenci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

