Küçükçekmece’de ödüllü yarışmalar başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek ödüllü yarışmalara başvurular başladı.

Küçükçekmece Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin yeni fikirlerini açığa çıkaracak ve vizyonlarını geliştirecek ödüllü yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştiren, sanatla ve bilimle iç içe, çağdaş, sadece ezbere dayalı olmayan uygulamalı bir eğitimi temel alan ve bu yöndeki bilimsel projeleri ortaya çıkaran bir anlayışla hareket eden Küçükçekmece Belediyesi, yeni dönemde 6 adet ödüllü yarışma düzenleyecek.

Küçükçekmece Belediyesi, 2021/ 2022 eğitim öğretim yılında ‘Ata’ya Özlem’ Konulu Şiir Okuma Yarışması, ‘Küçükçekmece Dâhilerini Arıyor’ Proje Yarışması, Mangala Turnuvası, Çevre Konulu Resim Yarışması, ‘Yetenekliseniz’ Ses Yarışması, 7. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması düzenleyecek.

Yarışma detayları ise şu şekilde açıklandı:

“Ata’ya Özlem’’ konulu şiir okuma yarışması;

“Küçükçekmece’deki resmi/özel her kademedeki okullarda görev yapan tüm öğretmenler (kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve belediye bünyesinde görev yapan) katılabilir. Yarışmaya grup şeklinde katılmak serbesttir. Yarışmanın elemelerindeki değerlendirmeyi, organizasyonun belirleyeceği, uzmanlardan oluşan, “Seçici Kurul” yapacak. Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü ve fotoğraflarını, hiçbir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama, kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir. Son başvuru tarihi 2 Nisan 2021.”