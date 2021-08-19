Küçükçekmece’de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BCZ 087 plakalı otomobil, Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, aracın içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.



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