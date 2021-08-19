YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece’de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

Küçükçekmece’de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

19.08.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BCZ 087 plakalı otomobil, Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, aracın içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilirManavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilir
PARTNERÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştıÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ağustos Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:11
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.