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Küçükçekmece’de özel bir okulda deney sırasında yaşanan patlama anı kamerada

07.06.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bulunan özel bir okulda deney sırasında patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, 30 Mayıs Salı günü Küçükçekmece Sefaköy Beşyol’da bulunan özel bir okulda öğle saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçesinde öğrenciler arasında ‘Bilim Şenliği’ adıyla etkinlik yapıldı. Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patlamıştı. Yaşanan olayda 1’i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluşmuştu. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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