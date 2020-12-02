Küçükçekmece’de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi

İstanbul’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına ilişkin olarak ilçedeki tedbirleri artıran Küçükçekmece Belediyesi pazar yerlerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri kapalı pazara girişte HES kodu ve maske denetimini gerçekleştirdi.

Son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında Küçükçekmece Belediyesi ilçede bulunan pazar yeri girişinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde zabıta ekipleri girişte HES kodu kontrolü yaptıktan sonra vatandaşları içeriye aldı. Maske kontrolü de gerçekleştiren ekipler, mesafe ve temizlik kurallarına da uyulmasını belirtti.

“Küçükçekmece’de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçtik”

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Amiri Metehan Gök, “Küçükçekmece’de kapalı ve açık pazarlarda HES kodu uygulamasına geçtik. Ayrıca pazara girişte vatandaşların ateşlerini ölçüp güvenli bir şekilde içeriye alıyoruz. Bu arada ilk önce esnafların kontrolünü yapıyoruz. Daha sonra vatandaşların kontrolünü yapıyoruz. Pazarda esnafta sosyal mesafeye çok dikkat ediyor. Dikkat etmeyen arkadaşlara da gerekli cezaları uyguluyoruz” dedi.