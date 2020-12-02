YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece’de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi

Küçükçekmece’de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına ilişkin olarak ilçedeki tedbirleri artıran Küçükçekmece Belediyesi pazar yerlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

İstanbul’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına ilişkin olarak ilçedeki tedbirleri artıran Küçükçekmece Belediyesi pazar yerlerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri kapalı pazara girişte HES kodu ve maske denetimini gerçekleştirdi.
Son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında Küçükçekmece Belediyesi ilçede bulunan pazar yeri girişinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde zabıta ekipleri girişte HES kodu kontrolü yaptıktan sonra vatandaşları içeriye aldı. Maske kontrolü de gerçekleştiren ekipler, mesafe ve temizlik kurallarına da uyulmasını belirtti.

“Küçükçekmece’de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçtik”
Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Amiri Metehan Gök, “Küçükçekmece’de kapalı ve açık pazarlarda HES kodu uygulamasına geçtik. Ayrıca pazara girişte vatandaşların ateşlerini ölçüp güvenli bir şekilde içeriye alıyoruz. Bu arada ilk önce esnafların kontrolünü yapıyoruz. Daha sonra vatandaşların kontrolünü yapıyoruz. Pazarda esnafta sosyal mesafeye çok dikkat ediyor. Dikkat etmeyen arkadaşlara da gerekli cezaları uyguluyoruz” dedi.

“Millet olarak dikkat edersek bu virüsten kurtuluruz”
Pazar esnafı Celal Gündüzer, “Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim ve buraya gelenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Tedbirler konusunda şuan herhangi bir sıkıntı yok. Millet olarak dikkat edersek bu virüsten kurtuluruz. Pazara HES koduyla giriliyor böylelikle daha dikkatli olmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Vakalar çok arttı belediye burada gerekli kontrolleri yapıyor”
Vakaların arttığını söyleyen Bedük Üncü, “Herkesin tedbir alması gerekiyor. Vakalar çok arttı belediye burada gerekli kontrolleri yapıyor. HES kodunu soruyor ve ateşlerine bakılıyor. Böyle devam etmeli” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:58
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.