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KUDAKA 119. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 119.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 119. Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Okay Memiş’in başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 119. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum’da yapıldı. Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın da katıldığı toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlık yaptı.
Toplantıya, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.
KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, KUDAKA çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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