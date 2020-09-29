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KUDAKA 127. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan’da yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 127.

KUDAKA 127. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan’da yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 127. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı127. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.
Düzenlenen toplantıda KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’in, KUDAKA çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

KUDAKA 127. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan’da yapıldı

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