KUDAKA'dan bölgedeki 9 projeye 19,1 milyon lira destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), bölgede başarılı bulunan 9 projeye 19,1 milyon lira destek sağlayacağını bildirdi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kurum tarafından yürütülen 2022 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programlarına (SOGEP) sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Bu kapsamda bölgedeki illerin kalkınmasına destek olmak amacıyla hazırlanan programlar kapsamında 9 başarılı proje destek almaya hak kazandı.

Yatırımı tutarı 24,7 milyon lira olan projelere KUDAKA tarafından 19,1 milyon lira destek sağlanacak.

Destek alan projeler ise Erzurum'da "Hınıs'ın sütü mandıra ile değerleniyor", "Gülümseyen yüzler için üretim ve istihdam projesi", "İşim gücüm üretim Şenkaya süt toplama projesi", Erzincan'da "Refahiye'de kadınlar ve gençler atölyelerde", "Girişimci kadınlar seracılıkta üretecek, kazanacak tüm üzümlü kalkınacak", "Kumumuz yol olsun" Bayburt'ta ise "Güneşten toprağa üretim tesisi", "Altyapıda kilit noktamız parke", "Arpalıda cam kafe restoran ile turizm köprüsü kuruluyor" şeklinde açıklandı.

