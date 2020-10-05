YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. KUDAKA’ya 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak

KUDAKA’ya 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak

BAYBURT HABERLERİ  | 05.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak.Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 14.

KUDAKA’ya 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmakta. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ise ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum’da görevlendirilecek.
Sınav başvuru tarih ve saatleri: 26 Ekim - 06 Kasım 2020 tarihleri ve 23.59’a saatleri arasında yapılacak.
Sınav başvuru yeri: Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adayların ilanı: 16 Kasım 2020 - www.kukada.org.tr
Sözlü sınav tarihi: 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.
Sözlü sınav yeri: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No 3 Yakutiye/Erzurum

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Oltasına takılan balığı çıkarmak isterken suda kayboldu
Oltasına takılan balığı çıkarmak isterken suda kayboldu
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Kırklareli’de çeltik hasadı
Kırklareli’de çeltik hasadı
Edremit Belediyesi’nden sanatçılara vefa
Edremit Belediyesi’nden sanatçılara vefa

Bayburt Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:13
İkindi
15:27
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Fatih Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.