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“Kudüs Müslümanların onurudur” eylemi düzenlendi

MALATYA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Malatya’da ABD ve İsrail’e tepki için, “Dirilişe ve direnişe katkı onurdur, Kudüs Müslümanların onurudur” eylemi düzenlendi.Soykan Meydanında düzenlenen eylemde, önce dua edildi, sonra basın açıklaması okundu.

Malatya’da ABD ve İsrail’e tepki için, “Dirilişe ve direnişe katkı onurdur, Kudüs Müslümanların onurudur” eylemi düzenlendi.
Soykan Meydanında düzenlenen eylemde, önce dua edildi, sonra basın açıklaması okundu. Malatya Sivil Toplum Kuruluşları adına Memur Sen Malatya il Temsilcisi, Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okudu. Söylemez, “Amerika ve İsrail’in istilacı, işgalci ve sinsi oyunları ile Filistin’i parçalama planına karşı hep birlikte sesimizi ve sözümüzü yükseltmek ve dünya kamuoyunu harekete geçirmek için Malatya Sivil Toplum Kuruluşları olarak bir aradayız” ifadelerini kullandı.
“Bütün dünyayı bu sözde anlaşmayı reddetmeye çağırıyoruz"
Söylemez, “Dün gece yapılan bir toplantı sonrasında, Dünyanın sömürgeci ve emperyalist gücü ABD’nin Başkanı Donald Trump ve İşgalci Terörist İsrail’in Başbakanı Netanyahu, yüzyılın barış planı adıyla "Yüzyılın Utanç Planını" açıkladılar. Bu sözde anlaşma ile kendi ülkelerinin iç siyasetinde batağa girmiş olan bu iki meczup lider, yüzyıllık vahşi planları ile yeni bir kaosa adım atmışlardır. Sözde anlaşmanın tanıtıldığı toplantıda yer alan Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ise bu tarihi ihaneti, bir ömür sırtlarında taşıyacaklardır. Bu sözde plan ’yüzyılın anlaşması’ değil, yüzyılın dayatmasıdır. Filistin’i Siyonizm’e peşkeş çekme planıdır, işgali meşrulaştırma ve Filistin halkının iradesini yok sayma planıdır, Mel’un siyonizmin Kudüs’ü Selahattin’in torunlarından geri alma planıdır. Hem terör devleti İsrail ve kuklası ABD’nin, hem katil Netenyahu ve erketesi Trump’ın Filistin’i işgal planı diplomatik açıdan palavra, bizim açımızdan sadece bir paçavradan ibarettir. Bütün dünyayı bu sözde anlaşmayı reddetmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

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