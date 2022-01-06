"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 22. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.
Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.
Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Mehmet Akif İnan'ın okuyan, yazan, düşünen ve eser bırakan bir eğitimci olduğunu belirtti.
İnan'ın 60 yıllık ömründe kalemiyle, kelamıyla bir mücadelenin içinde olduğunu anlatan Coşkun, onun emanetine sahip çıkmak için mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.
Törene, İnan'ın ailesi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, İl Müftüsü Ramazan Tolan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi ve İnan'ın sevenleri katıldı.
"Mescid-i Aksa" şiiriyle "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000'de vefat etmişti.
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