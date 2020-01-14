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  4. Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de

Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

Yeni nesil AVM’cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden Esas Burda 67 AVM, sömestr tatilinde minik ziyaretçilerini Kukuli etkinlikleri ile karşılıyor.Açıldığı günden itibaren Zonguldak’ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 67 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de

Yeni nesil AVM’cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden Esas Burda 67 AVM, sömestr tatilinde minik ziyaretçilerini Kukuli etkinlikleri ile karşılıyor.
Açıldığı günden itibaren Zonguldak’ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 67 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Zonguldaklıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri Kukuli çizgi filminin sevilen şarkılarından oluşan etkinlikler ile karşılıyor.
18 - 19 Ocak tarihlerinde saat 15:00, 17:00 ve 18:30’da ücretsiz olarak Esas 67 Burda AVM’de minik ziyaretçiler ile buluşacak olan Kukuli etkinliğinde çocuklar, çok sevdikleri çizgi film karakteri Kukuli ve birbirinden eğlenceli ve öğretici çocuk şarkıları ile keyifli anlar yaşayacak.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 67 Burda AVM, çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatacak.

Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de

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