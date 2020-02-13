YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kula’da ‘Alternatif ürün kekik’ Projesi başlıyor

Kula’da ‘Alternatif ürün kekik’ Projesi başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 13.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kula’da ‘Alternatif ürün kekik’ Projesi başlıyor.

Kula’da ‘Alternatif ürün kekik’ Projesi başlıyor. Bu kapsamda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk’ün başkanlığında oluşan bir grup üretici heyeti, kekik üretimi ve sorunlarının değerlendirildiği ‘Kekik Paneli’ne katıldı. Öztürk Kula’da kekik üretiminin bu yıl içinde başlayacağını belirtti.
Pamukkale’de düzenlenen panele; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı ile Manisa’nın Kula ilçesinden kekik üreticileri katıldı.
Kekik Paneli’ne kurum temsilcileri, sivil toplum örgütleri, işletmeler ve önemli kekik üretim bölgelerinden gelen üreticiler yoğun ilgi gösterdi.
Panel öncesinde Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya’yı makamında ziyaret eden Manisa heyeti, kekik üretimine ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, ortaklaşa yapılabilecek konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
2019 yılı kekik üretim sezonunun değerlendirildiği panelde, panelistler; Prof. Dr. Uygun Aksoy, ‘Tarımda sürdürülebilirlik’, Dr. Hüseyin Akdemir, ‘Kekik tarımında zirai ilaç kullanımının sakıncaları ve zehirsiz sofralar’, Ziraat Mühendisi Ali Mert Özer, ‘2019 kekik sezonunun değerlendirilmesi’, Ziraat Mühendisi Şahin Şentürk, ‘Kekik ziraatında hasat öncesi denetimler ve PA/TA kontrolü’ konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Kekik üretimi bu yıl başlayacak
Panel sonrasında açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Kula ilçemizde başlatmış olduğumuz ‘Alternatif ürün kekik projesi’ kapsamında Kulalı çiftçilerimiz ile birlikte düzenlenmiş olan Kekik Paneli’ne katılım sağladık. Üreticilerimiz bu panelde önemli bilgiler aldılar. 2020 yılından itibaren Kula’da sözleşmeli olarak kekik üretimine başlamayı planlıyoruz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Manisa Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
07:58
Öğle
13:30
İkindi
16:24
Akşam
18:51
Yatsı
20:09

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Mertcan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.