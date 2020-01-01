Kula’da kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Nizam Yılmaz idaresindeki otomobile, Eşme Kavşağı’ndan D300 karayoluna bağlanmak isteyen Kadir K. idaresindeki otomobil yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken diğer otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada yaralanan olmaz iken, her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkol kontrolü yapmak isteyen ekiplere önce karşı çıkan otomobil sürücüsü Kadir K., daha sonraki kontrolde 193 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

