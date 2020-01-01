YURTHABER
  4. Kula’da kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı

Kula’da kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı

MANİSA HABERLERİ  | 01.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde 193 promil alkollü sürücünün başka bir otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Hurdaya dönen otomobillerde can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Nizam Yılmaz idaresindeki otomobile, Eşme Kavşağı’ndan D300 karayoluna bağlanmak isteyen Kadir K. idaresindeki otomobil yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken diğer otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada yaralanan olmaz iken, her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkol kontrolü yapmak isteyen ekiplere önce karşı çıkan otomobil sürücüsü Kadir K., daha sonraki kontrolde 193 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
Wushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyorWushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyor
Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın ettiManisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Korkmaz Eczanesi
Merkez
Mercül Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
Akhisar
Biçer Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

TFF 3.Lig: Manisaspor: 2 - Tokatspor: 4

TFF 3.Lig: Manisaspor: 2 - Tokatspor: 4

Salihli’deki ikinci el eşya pazarına büyük ilgi

Salihli’deki ikinci el eşya pazarına büyük ilgi

Yerli Malı Haftasına atalık tohumlu kutlama

Yerli Malı Haftasına atalık tohumlu kutlama

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.