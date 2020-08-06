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Kula’da pankartlı denetim dikkat çekti

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Ülke genelinde olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de korona virüs denetimler gerçekleştiriliyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de korona virüs denetimler gerçekleştiriliyor. Kurum amirleri ve çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hazırlanan pankartlar ile uyarı yapılması ise dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığının ülke genelinde yürüttüğü en geniş kapsamlı korona virüs denetimi çerçevesinde, Kula’da da denetimler yapıldı. Biri kurum amirleri olmak üzere 5 grup halinde denetim yapan ekipler, esnafların ve vatandaşların korona virüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyup uymadığını bir kez daha kontrol etti. Eksik tedbir görülen yerlere son kez uyarı yapan ekipler, vaka sayılarının arttığı bu günlerde denetimlerini daha da sıkılaştıracak.

Pankartlı denetim dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı çerçevesinde, Kula’da yapılan denetimlerde pankartlı uyarı dikkat çekti. 5 grup halinde yapılan denetimde her grup üyelerinden bir tanesi, Kula Kaymakamlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yaptırılan uyarı pankartları ile denetim yaptı. Üzerinden kontrollü sosyal hayat ile ilgili kuralların ve uyarıların yer aldığı pankartlar ile denetim yapan ekipler, hem sözlü olarak hem de görsel olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekiplerin bu görsel uyarısı ise vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi.
Yapılan denetimlere, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, zabıtalar, polisler, imamlar, öğretmenler ve sağlık personelleri katıldı.

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