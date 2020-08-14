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Kulp’ta eğitimde büyük başarı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ilk defa Liselere Geçiş Sınavında (LGS ) 40’a yakın öğrenci sınavla öğrenci alan seçkin liselere yerleştirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, bu başarının başta İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet ile İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ilk defa Liselere Geçiş Sınavında (LGS ) 40’a yakın öğrenci sınavla öğrenci alan seçkin liselere yerleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, bu başarının başta İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet ile İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in eğitime verdiği fevkalade desteğin ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, öğretmenler ile velilerin işbirliği içerisinde hareket etmeleri sonucunda elde edildiğini söyledi. Kaya, "Oransal olarak çok iyiyiz, inşallah daha da iyi olacağız. Pandemi döneminde de eğitime ara vermedik. Hem öğrenci takibini yaparak hem de ihtiyaçları olan kitap, test, soru bankalarını bizzat evlerine, onlara ulaştırarak sürecin seyrini değiştirdik. Sonuç olarak da güzel başarılar elde ettik. Dilerim bu başarılar artarak devam eder. Ben özellikle velilerimizi ve emek veren bütün meslektaşlarımı kutlamak istiyorum. Bu zor dönemde çocuklarda motivasyonu sağlamak, çalışma azmini devam ettirmek kolay şeyler değil. Özellikle bu yaştaki çocuklarda bu motivasyonu sürdürmek büyük bir başarı gerektirir. Bütün velilerimizi ve meslektaşlarımı kutluyorum. Bu sebeple LGS sınavında göstermiş olduğunuz başarı bizleri mutlu etti. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ve başarılarımızın devamını diliyorum" dedi.

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