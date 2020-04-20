Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde hayat kısmen normale döndü. Market, kasap ve manav gibi iş yerleri de faaliyete başladı.

İçişleri Bakanlığının aldığı karar sonucu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 48 saat süreyle geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi gecesi saat 00.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Kulp’ta hayat kısmen normale döndü. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, bu kısıtlamanın dışında kalan ara yaşlardaki vatandaşların sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına riayet ettiği görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 18-19 Nisan tarihlerinde kapalı olan market, kasap ve manav gibi iş yerleri de faaliyete başladı.

Bugün kısıtlamanın sona ermesinin ardından Kulp’ta vatandaşlar özellikle merkez Yeni Mahalle Diyarbakır caddesi üzerinde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uymayanlar polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.



