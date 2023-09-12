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Kültepe’ye ziyaretçi akını

12.09.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde başlanan projeler meyvesini vermeye başladı.

Kültepe’ye ziyaretçi akını

Kazı çalışmaları, Kültür Bakanlığının katkılarıyla ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle devam ederken alana gelen misafirler de 4 bin yıl öncesini yaşama imkanı buluyor. Ören yerine gelen ziyaretçiler; kazı alanında tarihe tanıklık ederken Ziyaretçi Merkezi’nde de yapılan çalışmalar ve kazılardan elde edilen bulguları yakından inceleme fırsatı buluyor.

Kayseri-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri’nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ören yerine gelen misafirler kazı alanındaki çalışmaları izleme fırsatı bulurken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu’ndan da yapımı tamamlanan Ziyaretçi Merkezi’nde çalışmalar ve ortaya çıkarılan eserler hakkında bilgi alıyor. Kültepe’yi gezen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Fethi Şener, "Bu güzel yeri hocamız gezdirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli ve çok tarihi bir yer. Milattan öncesine kadar dayanan bir yer. Burada tabletleri gördük, çeşitli kalıntıları gördük. Bu güzel yeri herkesin görmesini isterim. Ziyaretçi merkezini çok güzel buldum. Hem görsellik hem tarihi açıdan çok güzel bir şekilde sunulmuş. Kesinlikle tavsiye ederim, herkesin görmesi lazım" dedi.

Kültepe’yi çok beğendiklerini söyleyen bir diğer ziyaretçi Nisa Nur ise, "Kültepe’ye geldik ziyaret için. Gezdik, gayet beğendik. Müze şeklinde yeni bir yer açılmış" ifadelerini kullandı.

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